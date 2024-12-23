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        Kepez'de "Yılbaşı Festivali" düzenlendi

        Kepez Belediyesince Dokuma Park'ta "Yılbaşı Festivali" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:41
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        Kepez'de "Yılbaşı Festivali" düzenlendi
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        Kepez Belediyesince Dokuma Park'ta "Yılbaşı Festivali" etkinliği gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında düzenlenen konserde Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan, Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası, sahne aldı.

        Üstün Kent Orkestrası ile sanatçı Görkem Durmaz'ın da eşlik ettiği konserde, geleceğin müzisyenleri, seslendirdikleri şarkı ve türkülerle festivale ayrı bir renk kattı.

        Galeri
        Galeri

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