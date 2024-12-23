Kepez'de "Yılbaşı Festivali" düzenlendi

Üstün Kent Orkestrası ile sanatçı Görkem Durmaz'ın da eşlik ettiği konserde, geleceğin müzisyenleri, seslendirdikleri şarkı ve türkülerle festivale ayrı bir renk kattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında düzenlenen konserde Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan, Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası, sahne aldı.

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