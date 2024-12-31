Antalya'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi

Drift yaptığı tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi, ehliyetine de 2 ay el konuldu. Otomobil ise 60 gün trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

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