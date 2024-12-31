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        Antalya'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:50 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:50
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        Antalya'da drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 32 bin 233 lira ceza uygulandı.

        Kargıcak Mahallesi'nde otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Drift yaptığı tespit edilen sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi, ehliyetine de 2 ay el konuldu. Otomobil ise 60 gün trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

        Öte yandan sürücünün drifti, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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