Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da tartıştığı müşterisini silahla öldüren market sahibi ve babası tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, işlettiği markette tartıştığı müşteriyi tabancayla öldüren Hakan K. ve olayda kullanılan silahın sahibi babası tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 23:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde tartıştığı müşterisi Hasan Şimşek'i (19) tabancayla öldüren Hakan K. ve olayda kullanılan "evde bulundurma ruhsatlı" silahın sahibi baba Resul K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Ekiplerce adliyeye sevk edilen Hakan K. ve baba Resul K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Aşağı Pazarcı Mahallesi 1088 Sokak'taki bir markette Hakan K. ile müşteri Hasan Şimşek arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletmeci Hakan K. yanındaki tabancayla Şimşek'e ateş etmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 19 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

        Olayın ardından Hakan K. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Çocukların kavgasında baba, oğul ve bir kişi can verdi!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"

        Benzer Haberler

        Trendyol 1. Lig: Serikspor: 2 - Sakaryaspor: 0
        Trendyol 1. Lig: Serikspor: 2 - Sakaryaspor: 0
        Antalya'da jandarma balıkçı ve tur teknelerini denetledi
        Antalya'da jandarma balıkçı ve tur teknelerini denetledi
        Akseki-Manavgat Karayolunda hafif ticari araç şarampole devrildi: 1'i ağır...
        Akseki-Manavgat Karayolunda hafif ticari araç şarampole devrildi: 1'i ağır...
        Market tartışmasında cinayete kurban giden 19 yaşındaki gencin cenazesi mor...
        Market tartışmasında cinayete kurban giden 19 yaşındaki gencin cenazesi mor...
        Jandarma Side Antik Kenti'nde esnaf ve misafirlerin bayramını kutladı
        Jandarma Side Antik Kenti'nde esnaf ve misafirlerin bayramını kutladı
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig