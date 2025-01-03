Finike'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi
Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, okullarında başarılı olan öğrencilere hediye verdi.
Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, okullarında başarılı olan öğrencilere hediye verdi.
Milli Eğitim Bakanlığınca "Dilimizin Zenginlikleri" Projesi kapsamında gerçekleştirilen deneme yazısı yarışmasında il birinciliği elde eden Fatma Zehra Karakoyunlu ve afiş yarışması birincisi Raperin Turgut, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen "Kitap Kurdu" yarışması birincisi Münire Serra Altay ve ikinci Muhammed Emin İbrim, kaymakam Çelik ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir'i ziyaret etti.
Ziyarette Çelik, öğrencileri tebrik ederek, hediyelerini verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.