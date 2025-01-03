Finike'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, okullarında başarılı olan öğrencilere hediye verdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Dilimizin Zenginlikleri" Projesi kapsamında gerçekleştirilen deneme yazısı yarışmasında il birinciliği elde eden Fatma Zehra Karakoyunlu ve afiş yarışması birincisi Raperin Turgut, Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen "Kitap Kurdu" yarışması birincisi Münire Serra Altay ve ikinci Muhammed Emin İbrim, kaymakam Çelik ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir'i ziyaret etti.