Futbol: Trendyol Süper Lig
Hakemler:ZorbayKüçük, Murat Tuğberk Curbay, Bilal Gölen
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta (Dk. 85 Buluthan Bulut), Efecan Karaca, Janvier (Dk. 72 Fatih Aksoy), Hwang (Dk. 72 Rony Lopes), Cordova (Dk. 90+1 Serdar Dursun)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 60 Bazoer), Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 60 Yusuf Erdoğan), Aleksic (Dk. 60 Melih İbrahimoğlu), Pedrinho (Dk. 76 Kramer), Prip (Dk. 60 Tunahan Taşçı), Umut Nayir
Sarı kartlar: Dk. 13 Oğulcan Ülgün, Dk. 45+2 Adil Demirbağ, Dk. 56 Jevtovic, Dk. 74 Tunahan Taşçı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 41 Yusuf Özdemir, Dk. 45+2 Hwang, Dk. 67 Cordova (Corendon Alanyaspor)
Goller: Dk.8 Makouta, Dk. 54 Cordova (Corendon Alanyaspor), Dk. 90+6 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)
ANTALYA
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