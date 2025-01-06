Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 3 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin kaldığı otel odasında, kiraladıkları araçta ve üst aramalarında bulunan 195 bin lira, 87 gram sahte altın, cep telefonları ve dijital materyale el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İlçedeki 7 kuyumcuya toplam 60 bin lira karşılığında sahte gram altın sattığı tespit edilen S.K, A.E.K. ve M.Ç. düzenlenen operasyonla yakalandı.

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