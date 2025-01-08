Antalya'da alt geçit bariyerlerine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde alt geçitteki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde alt geçitteki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mert Tiryakioğlu'nun (23) kullandığı 07 BHF 302 plakalı motosiklet, Yener Ulusoy Bulvarı'nda seyir halindeyken alt geçitteki bariyerlere çarptı.
Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tiryakioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.