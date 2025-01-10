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        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni binasıyla kapasitesini artıracak

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni yapılacak 900 yatak kapasiteli hastane binasını 1,5 yıl içerisinde tamamlayarak, hizmete başlamayı hedeflediklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:47 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:47
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        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yeni binasıyla kapasitesini artıracak
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        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yeni yapılacak 900 yatak kapasiteli hastane binasını 1,5 yıl içerisinde tamamlayarak, hizmete başlamayı hedeflediklerini bildirdi.

        Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla üniversitenin sosyal tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Gazetecilerin gününü kutlayan Özkan, yaptığı açıklamada, üniversitenin hedeflenen marka değerine taşınmasında gazetecilerin büyük katkısı olduğunu belirtti.

        - Hastane kapasitesi yüzde 65 artacak

        Geçen yılın son haftasında yeni hastane binası projesi için ihale yaptıklarının bilgisini veren Özkan, "Akdeniz Bölgesi'nin çok ciddi yoğun bakım ihtiyacı vardı. 300 yatak kapasiteli yoğun bakımı olan, 900 yataklı bu hastane Antalya'nın ihtiyacını uzun süre karşılayacağını düşünüyorum. Umuyorum 1,5 yıl içinde son teknolojiyle donatılmış hastanemizi açıp, hastalarımıza şifa verecek ortama kavuşuruz." diye konuştu.

        Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin mevccutta 1100 yatağa sahip olduğuna dikkati çekerek yeni binayla kapasitenin yüzde 65 artacağını vurguladı.

        Hastanenin 6,5 milyar lira maliyetinin olmasını beklediklerine işaret eden Özkan, "Hastaneyi bir an önce açmayı planlıyoruz çünkü Antalya'da önemli yatak ihtiyacı var. Akdeniz Üniversitesine Van'dan, Ankara'dan bile bazen hasta geliyor. Hastanemizde yılda 1,5 milyon hastanın takibi yapıyoruz. Yeni hastanemizdeki yatak kapasitemizle çok daha üst düzeye çıkacağız." ifadelerini kullandı.

        - "Nakilleri yapmaya devam edeceğiz"

        Akdeniz Üniversitesinin organ naklindeki çalışmalarının da devam ettiğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

        "Bu hafta yine iki kalp, böbrek ve karaciğer ameliyatı yapıldı. Son hızla hastalara şifa vermeye devam ediyoruz. Bunu kaliteli bir biçimde yapıyoruz. Burada sayıların bir önemi yok. Yaptığımız işin ne kadar uzun ömürlü olduğu, ne kadar hastaya katkı sağladığı önemli. Üniversitemizin bir de komplike hastaları tedavi eden bir vasfı var. Yani deneyimimiz çok üst düzeyde. Hem klinik çalışmalara hem de deneysel çalışmalara hızla devam ediyoruz. Bunlar çok ciddi tecrübe ve bir ekip çalışması gerektiren işler. Herkesin her yerde yapabileceği işler değil. Dünyada baktığımız zaman Amerika'da rahim nakli iki yerde yapılıyor. Biz de kadavra bağışı olduğu müddetçe yapmaya devam edeceğiz ama burada önemli olan hastaya risk vermemek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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