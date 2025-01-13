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        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, Model Birleşmiş Milletler Konferansına katıldı

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, katıldığı Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı'nda konuşma yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:13
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        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, Model Birleşmiş Milletler Konferansına katıldı
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        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, katıldığı Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı'nda konuşma yaptı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özkan, Antalya'da bir okulun ev sahipliğinde, 10 ilden 550 öğrencinin bir araya geldiği konferansta, gençlerin uluslararası ilişkiler ve diplomasi konusundaki sorumluluklarını vurguladı.

        Özkan, öğrencilerin dünya meselelerine duyarlı olmaları gerektiğini ve bu tür etkinliklerin, katılımcıların fikir alışverişi yapmalarına, küresel sorunlara çözüm önerileri geliştirmelerine katkı sağladığını bildirdi.

        Özellikle su krizine ve küresel sorunlara dikkati çeken Özkan, "Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlası 2050’ye kadar su stresi yaşayan bölgelerde yaşayacak. Türkiye de bu risk altında. Su kaynaklarının korunması ve yönetimi, insanlık için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle küresel işbirliği şarttır." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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