Kumluca'da vatandaşlara orman yangınları hakkında bilgi verildi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara orman yangınlarıyla ilgili bilgi verildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara orman yangınlarıyla ilgili bilgi verildi.
Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eğitimlerde yangın esnasında vatandaşların ne yapması gerektiği, dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler verildi.
Toplantıdan sonra vatandaşlara yangına dirençli olan türlerden olan 3 bin harnup fidanı dağıtıldı.
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