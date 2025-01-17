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        Kumluca'da vatandaşlara orman yangınları hakkında bilgi verildi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara orman yangınlarıyla ilgili bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:02 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:02
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        Kumluca'da vatandaşlara orman yangınları hakkında bilgi verildi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara orman yangınlarıyla ilgili bilgi verildi.

        Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eğitimlerde yangın esnasında vatandaşların ne yapması gerektiği, dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler verildi.

        Toplantıdan sonra vatandaşlara yangına dirençli olan türlerden olan 3 bin harnup fidanı dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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