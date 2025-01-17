Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncuyuz

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Birçok üründe Avrupa'da ve dünyada liderliğe oynuyoruz. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncuyuz" dedi.

Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi, Antalya'nın Belek bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelde başladı. Kongrenin açılışına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Lisanslı Depo Şirketleri Derneği (LİDASDER) Başkanı Serdar Genç, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve davetliler katıldı.

'ÜRETİM REKORLARI KIRDIK'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlık olarak tohumdan çatala gıdanın her alanında olduklarını söyledi. 22 yılda tarım, orman ve su alanında yaptıkları çalışmalarla, sektöre güçlü bir altyapı kazandırdıklarını ifade eden Bakan Yumaklı, "Bitkisel ve hayvansal üretimde cumhuriyet tarihimizin üretim rekorlarını kırdık. Birçok üründe Avrupa'da ve dünyada liderliğe oynuyoruz. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncuyuz. Vatandaşlarımızın ve ülkemize gelen turistlerin gıda ihtiyaçlarını sorunsuz karşılıyoruz. Bunun yanı sıra 31 milyar dolardan fazla ihracat yapıyoruz. Önceki gün yayımlanan 2025 yılı yatırım programına göre de 356 proje için 164 milyar lira yatırım yapacağız" dedi.

2024 YILINDA 39 MİLYON TON TAHIL ÜRETİMİ YAPILDI

Türkiye'de bitkisel ürünler arasında en fazla ekim alanına sahip ürün grubunun hububat olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, şöyle konuştu: "Bu alanı oransal olarak ifade edecek olursak 23,9 milyon hektar tarım alanımızın yüzde 48'inde hububat ürünleri üretilmektedir. 11,5 milyon hektara karşılık gelen bu alanda, 2024 yılında 39 milyon ton tahıl üretimi yapılmıştır. Bu rakamları verirken pek çok ülkenin bırakın üretmeyi, ihtiyacının da çok çok üzerinde bir üretimden söz ediyoruz. Ülkemizin dünya hububat üretiminde; arpada 5'inci, buğdayda 9'uncu, mısırda 16'ncı, çeltikte 43'üncü sırada yer aldığını özelikle vurgulamak istiyorum." 2023 yılında 186 ülkeye 2 bin 200 çeşit ürün ihraç ettiklerini kaydeden Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretimini planlamak için devrim niteliğinde çalışmalara imza attıklarını kaydetti.