Turizmciler hizmet kalitesine "sürdürülebilir turizmi" ekliyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyada en fazla turist ağırlayan kentler arasında 4'üncü sırada yer alan Antalya'da, 400'den fazla otel Sürdürülebilir Turizm Programı'na dahil oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizmin arz kaynakları olan doğal, kültürel ve sosyal unsurlardan koruma-kullanma dengesini göz önünde bulundurarak faydalanmak ve bu unsurları riske atmadan gelişmelerini, küresel ölçekte tanınmalarını sağlamak amacıyla başlatılan Sürdürülebilir Turizm Programı, turizmciler tarafından benimseniyor.

Program kapsamında Bakanlık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde sektör paydaşları işbirliğinde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri (TR-I) belirlendi.

Sürdürülebilir yönetim, sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel etkiler olmak üzere 4 ana başlıkta hazırlanan kriterler, turizm sektöründe sürdürülebilirlik standardının geliştirilmesine yönelik uluslararası normlarda belirleyici bir organ olan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterleriyle de uyum sağlıyor.

Kriterler tesis yapımında ve peyzaj restorasyonunda doğal yaşam ve kültürel mirasın korunması, enerji ve su tasarrufu, atıkların, karbon ayak izinin, kirliliğin en aza indirilmesi, sağlık, güvenlik, insan hakları, kalite, risk ve kriz yönetimi gibi konularını ele alıyor.

- Antalya'da 400'ün üzerinde otel Sürdürülebilir Turizm Programı'na dahil oldu

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, güvenli ve sürdürülebilir turizm noktasında Türkiye'nin önemli başarılara imza attığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının küresel salgın sürecinde başlattığı Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı, 2022 yılından itibaren Sürdürülebilir Turizm Programı ile kriterlerini daha da artırarak devam ettirdiğini belirten Kavaloğlu, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir Turizm Programı'na Antalya'dan 400'ün üzerinde otel, yaklaşık 195 maddenin tamamını gerçekleştirerek sertifikalarını aldı. 2 bine yakın otelimiz de çalışmalara başladı. Kısa sürede bu programı hayata geçirdiğimiz için de mutluyuz. Dünyada özellikle konaklama sektörünün bizi örnek aldığını söyleyebilirim ama bunu yeterli görmüyorum. Acentelerimizin, tur operatörlerimizin, otel dışında yiyecek, içecek mekanlarının, hastanelerin, turizme hizmet veren her yerin sürdürülebilirlik konusu temel hedefi olmalı."