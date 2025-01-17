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        Turizmciler hizmet kalitesine "sürdürülebilir turizmi" ekliyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyada en fazla turist ağırlayan kentler arasında 4'üncü sırada yer alan Antalya'da, 400'den fazla otel Sürdürülebilir Turizm Programı'na dahil oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:17
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        Turizmciler hizmet kalitesine "sürdürülebilir turizmi" ekliyor
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyada en fazla turist ağırlayan kentler arasında 4'üncü sırada yer alan Antalya'da, 400'den fazla otel Sürdürülebilir Turizm Programı'na dahil oldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizmin arz kaynakları olan doğal, kültürel ve sosyal unsurlardan koruma-kullanma dengesini göz önünde bulundurarak faydalanmak ve bu unsurları riske atmadan gelişmelerini, küresel ölçekte tanınmalarını sağlamak amacıyla başlatılan Sürdürülebilir Turizm Programı, turizmciler tarafından benimseniyor.

        Program kapsamında Bakanlık, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde sektör paydaşları işbirliğinde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri (TR-I) belirlendi.

        Sürdürülebilir yönetim, sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel etkiler olmak üzere 4 ana başlıkta hazırlanan kriterler, turizm sektöründe sürdürülebilirlik standardının geliştirilmesine yönelik uluslararası normlarda belirleyici bir organ olan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterleriyle de uyum sağlıyor.

        Kriterler tesis yapımında ve peyzaj restorasyonunda doğal yaşam ve kültürel mirasın korunması, enerji ve su tasarrufu, atıkların, karbon ayak izinin, kirliliğin en aza indirilmesi, sağlık, güvenlik, insan hakları, kalite, risk ve kriz yönetimi gibi konularını ele alıyor.

        - Antalya'da 400'ün üzerinde otel Sürdürülebilir Turizm Programı'na dahil oldu

        Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, güvenli ve sürdürülebilir turizm noktasında Türkiye'nin önemli başarılara imza attığını söyledi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının küresel salgın sürecinde başlattığı Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı, 2022 yılından itibaren Sürdürülebilir Turizm Programı ile kriterlerini daha da artırarak devam ettirdiğini belirten Kavaloğlu, şöyle devam etti:

        "Sürdürülebilir Turizm Programı'na Antalya'dan 400'ün üzerinde otel, yaklaşık 195 maddenin tamamını gerçekleştirerek sertifikalarını aldı. 2 bine yakın otelimiz de çalışmalara başladı. Kısa sürede bu programı hayata geçirdiğimiz için de mutluyuz. Dünyada özellikle konaklama sektörünün bizi örnek aldığını söyleyebilirim ama bunu yeterli görmüyorum. Acentelerimizin, tur operatörlerimizin, otel dışında yiyecek, içecek mekanlarının, hastanelerin, turizme hizmet veren her yerin sürdürülebilirlik konusu temel hedefi olmalı."

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu da sürdürülebilirliğe dünya genelinde ciddi yatırımlar yapıldığını vurguladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının taviz vermediği en önemli konulardan birinin sürdürülebilirlik olduğunu dile getiren Saatçioğlu, "İlk etapta çok ciddi maliyetler getiriyor ama uzun vadede bize çok pozitif yansımaları olacaktır. Özellikle Avrupa'da sürdürülebilirlik çok ön planda. Misafirlerimiz konaklayacakları otellerin sürdürülebilirliğe ne kadar katkı sunuyor, ne kadar enerji tasarrufu sağlıyor gibi konulara dikkat ederek rezervasyonlarını yaptırmaya başladılar." diye konuştu.

        Saatçioğlu, yerli turistlerin de sürdürülebilirlik konusuna ilgi göstermeye başladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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