Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Lüks otellerin avizelerinin temizliği de dronla yapılıyor

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da yüksek katlı binaların iç ve dış cepheleri ile ulaşılması güç cam yüzeylerin yanı sıra boyu 18 metreyi bulan avize gibi hassas elektronik eşyaların temizliği dronla güvenli ve daha hızlı yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüks otellerin avizelerinin temizliği de dronla yapılıyor

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da yüksek katlı binaların iç ve dış cepheleri ile ulaşılması güç cam yüzeylerin yanı sıra boyu 18 metreyi bulan avize gibi hassas elektronik eşyaların temizliği dronla güvenli ve daha hızlı yapılıyor.

        Görüntü ve fotoğraf başta olmak üzere taşımacılık, yangın tespiti ve söndürme, tarım, arama kurtarma gibi hayatın her alanında kullanımı yaygınlaşan dronlar, son yıllarda temizlikte de kullanılmaya başlandı.

        Yüksek katlı binaların iç ve dış cepheleri ile ulaşılması güç cam yüzeylerin temizliğinde büyük kolaylık sağlayan dronlar, avize gibi elektronik eşyaların da temizliğinde kullanılıyor.

        Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bazı lüks otellerin temizliği dronlarla gerçekleştiriliyor. Lüks bir otelin 18 metre boyundaki avizelerinin temizliği, özel aparatlar yardımıyla saf su ve solisyon püskürten dronlarla gerçekleştirildi.

        Temizlik firmasının yöneticisi Ayberk Kaçar, AA muhabirine, ev, iş yeri, alışveriş merkezleri, kamu kurum binaları, oteller başta olmak üzere birçok alanda temizlik yaptıklarını söyledi.

        Yüksek binaların dış temizliğini dağcılarla yaptıklarını anlatan Kaçar, "Dronla temizlik yeni bir teknoloji, biz aktif olarak kullanıyoruz. Dron, dış ve iç cephelerde bize çok yardımcı oluyor." dedi.

        - "Dron, düşme yaralanma faktörünü ortadan kaldırıyor"

        Kaçar, dron sayesinde çok yüksek binaların her bölümüne ulaşabildiklerini vurgulayarak, dronun su püskürten aparatla 200 metre havalanabildiğini kaydetti.

        Aparatın da araca bağlı olduğunu belirten Kaçar, şöyle konuştu:

        "Püskürttüğümüz solüsyonlarda herhangi kimyasal etken olmuyor, saf su kullanıyoruz. Avizeler olsun daha hassas ürünler olsun temizliğini dronla güvenli şekilde yapıyoruz. İnsanların ulaşamayacağı yerlerde dron bize büyük kolaylık sağlıyor. Bazı yerlere vinç veya merdivenle ulaşmak mümkün olmuyor. Dronun en büyük avantajı da düşme, yaralanma riskini ortadan kaldırıyor."

        Kaçar, dronun yanı sıra bazı dış cephelerde dağcılarla çalıştıklarını, lüks tesislerin temizliğini özenle yaptıklarını ifade etti.

        - "Dronla temizlik insanlara ilginç geliyor"

        Temizlik sonrası insanların memnun kaldığını kaydeden Kaçar, "Düzenli temizlik yaptırıyorlar. İlgi büyük. Özellikle dronla temizlik yaptığımız zaman insanlar izlemeyi çok seviyor. Onlara ilginç geliyor. Çünkü bu teknoloji Türkiye'de çok yeni." ifadesini kullandı.

        Kaçar, müşterilerin rahatsız olmaması için temizlik yaptıkları dronla görüntü kaydı yapmadıklarını söyledi.

        Dronun ucuna aparat takarak yüksek basınçlı su verdiklerini belirten Kaçar, "200 bara kadar ayarlayabiliyoruz ama avize gibi hassas yerlerde bunu 50-60 bar arasında ayarlıyoruz. Müşteriler, özellikle dış cephede elle müdahale olmadığı zaman düzgün iş çıkmayacak gibi düşünüyor. Özel solüsyonlar kullanıyoruz, temizlik sonrası kuruduğunda tabaka bırakıyor. Bu tabaka yüzeyin geç kirlenmesini sağlıyor." diye konuştu.

        Kaçar, temizlikte saf su kullandıkları için kireç veya iz bırakmadığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi hakkında 'irtikap'tan gözaltı kararı
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        Trump'tan Yüksek Mahkeme kararına tepki
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        Donald Trump'tan Nuri el-Maliki'ye: Adaylıktan çekil
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        8 kent için "sarı" alarm... 5 bölgede yağış var!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İnsanlığın en ölümcül düşmanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        İbrahim Yıldız hayatını kaybetti
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        "Mirastan vazgeçmeyeceğim"
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde

        Benzer Haberler

        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Müşteri sanıp tokalaştığı şahsın silahlı saldırısında ölümle burun buruna g...
        Müşteri sanıp tokalaştığı şahsın silahlı saldırısında ölümle burun buruna g...
        Antalya'da "İnteraktif Yapay Zeka Destekli Çanakkale Sergisi"nin galası yap...
        Antalya'da "İnteraktif Yapay Zeka Destekli Çanakkale Sergisi"nin galası yap...
        Antalya'da fırtına, hortum ve sel felaketinin faturası 3 milyar TL
        Antalya'da fırtına, hortum ve sel felaketinin faturası 3 milyar TL
        Teoriden pratiğe; film sahneleri yeniden hayat buluyor
        Teoriden pratiğe; film sahneleri yeniden hayat buluyor
        Kayıp olarak aranan yaşlı adam, 12 saat sonra bitkin halde ormanda yatarken...
        Kayıp olarak aranan yaşlı adam, 12 saat sonra bitkin halde ormanda yatarken...