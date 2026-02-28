Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Metin B. idaresindeki 34 AR 9341 plakalı otomobil, Antalya-Alanya D400 karayolu Gedik Kavşağı'nda ile Dursun U. yönetimindeki 06 BMZ 626 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler yaralandı. Sürücülerden Dursun U. sıkıştığı otomobilden sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

