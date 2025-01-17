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        Türkiye'de ilk yüz nakli olan Uğur Acar, 13 yılda hayallerine de kapı araladı

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez yapılan yüz nakliyle hayallerine kapı aralayan Uğur Acar, 13 yıldır aynalarla barışık mutlu hayat yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:04
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        Türkiye'de ilk yüz nakli olan Uğur Acar, 13 yılda hayallerine de kapı araladı
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        AYŞE YILDIZ - Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'de ilk kez yapılan yüz nakliyle hayallerine kapı aralayan Uğur Acar, 13 yıldır aynalarla barışık mutlu hayat yaşıyor.

        Manavgat ilçesinin Gebece köyünde dünyaya gelen ve bir aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Acar'a, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatını gerçekleştirdi.

        Tıp dünyasında büyük ses getiren ameliyatla yeni yüzüne kavuşan Acar, nakille yeni umutlara da kapı araladı. Operasyondan 6 ay sonra hayatının değiştiği hastanede işe alınan Acar, önce hastanenin otoparkında, ardından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda çalıştı.

        Çocukluk yıllarında yüzü yanık olduğu için eğitimini yarıda bırakan Acar, hem çalışıp hem uzaktan eğitimle liseyi bitirerek sınava girdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ni kazanan Acar, devlet memuru olarak görevine devam etti.

        Nakilden sonra aynalarla barışık yaşayan Acar, AA muhabirine, 13 yıl önce yüzde 90'ı yanık olan yüzünün iyileştirilmesi için çok tedavi gördüğünü söyledi.

        Yüz nakline kadar farklı hastanelerde 15 operasyon geçirdiğini anlatan Acar, "Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin 11,5 saat süren nakil ameliyatıyla bir anda hayatım değişti. 18 yaşında yüz nakli olan ilk hasta oldum. Çocukken toplumun içine çıkmaya çekiniyordum, travmalarım olmuştu, kötü durumdaydım. Geçirdiğim estetik operasyonlarına rağmen yüzüm düzelmemişti. Nakille bir anda bambaşka yüze kavuştum." diye konuştu.

        - "Nakilden sonra işim de oldu"

        Nakilden sonra çok fazla ilgi gördüğünü ifade eden Acar, yeni yüzüyle topluma kolayca karışabildiğini, çevresinin bir anda genişlediğini anlattı.

        Acar, yarım bıraktığı eğitimini de uzaktan tamamladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Daha rahat iletişim kurabiliyorum. Huzurluyum, mutluyum, sevinçliyim. Nakilden sonra işim de oldu. Hayatımı kurtaran Akdeniz Üniversitesi Hastanesi beni bünyesinde işe aldı. Uzaktan eğitimle liseyi de bitirdim ve KPSS sınavıyla Üniversite Hastanesi'nde devlet memuru olarak çalışıyorum. Başka hayatlar da değişsin istiyorum. Onun için 'bugün biz belki de yarın siz' diyerek her zaman organ bağışı için çalışmalara katılıyorum."

        Güne daha huzurlu başladığını dile getiren Acar, "Bir organ bağışıyla hayatım tamamen değişti. Sabahları rahat uyanabiliyorum. Her elimi yüzümü yıkadığımda aynaya bakıp mutlu oluyorum. Bağış yapan aileye her zaman dua ediyorum." dedi.

        Uğur Acar'a, Uşak'ta vefat eden Ahmet Kaya'nın yüzü nakledilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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