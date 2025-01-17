Antalya'da bazı turistik tesisler sömestir tatilinde başarılı öğrencileri ücretsiz ağırlayacak

BEKİR BEKTAŞ - Antalya'daki bazı turistik işletmeler, sömestir tatili dolayısıyla düzenledikleri kampanyalarla başarılı öğrencileri ücretsiz ya da avantajlı fiyatlarla konuk edecek.

Geçen yıl 17 milyon turisti ağırlayan ve dünyada en fazla ziyaret edilen 4 destinasyon arasında yer alan Antalya'da, turizmciler kış sezonunda yerli ziyaretçilere yönelik kampanya çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim öğretime verilen 15 günlük arada tatil planlarına Antalya'yı dahil edecekler için de kampanyalar hazırlandı. 2 Şubat'a kadar sürecek kampanyalar kapsamında bazı tesisler başarılı öğrencileri bazıları ise tüm öğrencileri ücretsiz ağırlarken, kimi işletmeler de kapılarını yüzde 50 indirimli açacak.

Kemer ilçesinin Göynük Mahallesi'nde yer alan dinozor temalı Dinopark, 0-12 yaş tüm misafirlerini ücretsiz ağırlayacak.

Kent merkezinde yer alan Antalya Akvaryum ise "Takdirli öğrenciye akvaryum ücretsiz" sloganıyla duyurduğu kampanyası kapsamında, tüm öğrencileri yüzde 50 indirimli ağırlarken, başarılı öğrencileri ücretsiz, ailelerini ise yüzde 50 indirimli olarak misafir edecek.

Antalya Akvaryum'u ziyaret eden minikler, köpek balıklarıyla dolu ana tank başta olmak üzere su altı yaşamının binlerce üyesini gözlemlenenin yanı sıra Kar Dünyası'nda kar topu oynama ve Face2Face Bal Mumu Heykel Müzesi'ndeki ünlülerin bal mumu heykellerini görme fırsatı bulacak.

Toros Dağları'nın en yüksek zirveleri arasında yer alan ve kar keyfi yapmak isteyenlerin tercih ettiği 2365 rakımlı Tahtalı Dağı'na teleferik seferiyle keyifli bir yolculuğa çıkaran Olympos Teleferik de "karne hediyesi" olarak tüm öğrencileri karneleriyle gelmeleri koşuluyla ücretsiz zirveye taşıyacak. Öğrencilerin aileleri de yüzde 50 indirimden yararlanacak.

- "Yarıyıl tatiline özel indirimler yapmayı gelenek haline getirdik"

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dinopark işletmecisi Mustafa Erkan, AA muhabirine, özellikle kış aylarının nispeten durağan geçtiği Antalya'da yarıyıl tatilinde ağırlanacak yerli ziyaretçilerin işletmeler açısından önemli olduğunu söyledi.

Bu tarz kampanyaların kentte kış aylarında da turizm hareketliliğinin devam etmesi ve turizmin 12 aya yayılmasında önemli olduğunu aktaran Erkan, ATİB üyesi işletmelerin önemli kısmında bu tarz sömestir tatiline özel kampanyalar yapıldığını ifade etti.

Erkan, Dinopark olarak kendilerinin de minik misafirleri hedefleyen bir işletme olduklarını ve yarıyıl tatiline özel indirimler yapmayı gelenek haline getirdiklerini kaydetti.

Antalya Akvaryum Genel Koordinatörü Ufuk Gezgin de çocuklara yönelik düzenledikleri, başarıyı ödüllendirip, teşvik etmeyi hedefleyen kampanyaya bu yıl da devam ettiklerini bildirdi.

Başarılı öğrencileri ağırlarken diğer minikleri su altının gizemli dünyasından mahrum bırakmak istemediklerini dile getiren Gezgin, bu tür kampanyaları hem bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini hem de kent turizmine katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa da düzenledikleri kampanyayla çocukların başarısını birlikte kutladıklarını, aileleriyle unutulmaz anılar biriktirmelerine yardımcı olmak istediklerini ifade etti.

Çocuklara yönelik bir kampanya yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Culfa, kampanyadan yararlanmak isteyen çocukları ve ailelerini 2 Şubat'a kadar işletmelerinde beklediklerini sözlerine ekledi.