Antalya'da eski eşi tarafından benzin dökülerek yakılan kadının cenazesi defnedildi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılan kadın, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar olan kadın birçok ameliyat geçirmişti.

Şirinyalı Mahallesi'nde 31 Aralık 2024'te Pınar Z. ile eski eşi Gürhan Ü. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında kovayla getirdiği benzini Pınar Z'nin üzerine döküp ateşe vermişti. Alev alan kadına, çevredeki bir esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

Antalya'da eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.