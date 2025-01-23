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        7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da başladı

        Antalya'da Golf-Mad tarafından düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası, başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:34 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:34
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        7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da başladı
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        Antalya'da Golf-Mad tarafından düzenlenen 7. Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası, başladı.

        Belek Turizm Merkezi'nde Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen şampiyonaya Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Karadağ, Slovakya, ABD, Almanya, İsviçre olmak üzere 9 ülkeden 74 profesyonel ve amatör golcü katılıyor.

        Erkekler ve kadınlarda 5'er kategoride yapılacak turnuvada sporcular 3 gün boyunca 54 çukurda şampiyon olmak için mücadele edecek.

        Golf-Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara, gazetecilere, şampiyonada Balkan ülkelerinin büyük bir bölümünün katıldığını söyledi.

        Şampiyonanın artık geleneksel hale geldiğini aktaran Kara, gelecek yıl da ocakta Antalya'da düzenleneceğini bildirdi.

        Şampiyona 25 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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