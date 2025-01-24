Antalya'da güvenlik görevlisini öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Antalya'da güvenlik görevlisini bıçakla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan sanık Metin Almaz, taraf avukatları ile müştekiler katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık Almaz, Papatya K. ile 8 Ağustos 2023 tarihinde kendi aralarında nişanlandıklarını belirterek, olayın yaşandığı hafta evlilik konusunda sürekli tartıştıkları belirtti.

Olaydan 3 ay önce Papatya K'nin fuhuş yaptığı yerde kendisini 3-4 kişiye dövdürdüğünü öne süren sanık, bunun üzerine yanında bıçak taşımaya başladığını iddia etti.

Papatya K'yi görmek için Yener Ulusoy Caddesi'ne gittiğini savunan sanık, şunları söyledi:

"Papatya’nın yanında maktul Bekir Kılıç vardı. Papatya'nın maktulle görüşmesini istemiyordum. Papatya maktule beni dövmesini söyledi. Maktul önce bana küfür etti. Sonra biber gazı sıktı. Kaçmak istedim, kaçamadım. Maktul, tahta parçasıyla bana vurdu. Kendimi korumak amacıyla bıçağı çıkardım ve salladım. Bıçak maktulün neresine isabet etti bilmiyorum. Amacım öldürmek değildi. Papatya hamileydi ona zarar gelsin istemiyordum."

Mahkeme heyeti, Papatya K'nin tanık olarak dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Antalya Büyükşehir Belediyesi tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Kılıç (48), 17 Haziran 2024'te Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda kavga eden Metin Almaz ve kız arkadaşı Papatya K'yi ayırmaya çalışmıştı. Bu sırada Metin Almaz'ın bıçak darbesiyle yaralanan Kılıç olay yerinde hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince yakalanan Almaz tutuklanmıştı.