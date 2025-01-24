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        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Finike'de restorasyon yapılan camileri gezdi

        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden camileri gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 13:21 Güncelleme: 24.01.2025 - 13:21
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        AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Finike'de restorasyon yapılan camileri gezdi
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        AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike ilçesinde restorasyon çalışmaları devam eden camileri gezdi.

        Uslu, ilçedeki Bağyaka ile Çavdır Büyük camilerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

        İlçedeki kültür ve vakıf eserlerine sahip çıktıklarını dile getiren Uslu, yıllardır hizmet veren camileri, restorasyon çalışması yaparak gelecek nesillere taşıdıklarını kaydetti.

        İlçenin kültürel zenginliklerini ön plana çıkardıklarını ifade eden Uslu, "Tarihi jandarma binasını rekonstrüksiyon yoluyla aslına uygun inşa ettik ve Finike Belediye binası olarak hizmete aldık. Tarihi Finike Evlerinin bulunduğu sokak düzenlemesini ve restorasyonunu gerçekleştirdik. Derviş Kafi dergahındaki ve türbesindeki çalışmaları neredeyse tamamladık." diye konuştu.

        AK Parti olarak mazeret yerine proje ürettiklerini anlatan Uslu, eser ve hizmet yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Uslu'ya Kaymakam Musa Kazım Çelik ile AK Parti Finike İlçe Başkanı Hakan Bayar da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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