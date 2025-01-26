Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da ağılda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Akseki ilçesinde yangın çıkan ağıl kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 18:52 Güncelleme: 26.01.2025 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da ağılda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Antalya'nın Akseki ilçesinde yangın çıkan ağıl kullanılamaz hale geldi.

        Çanakpınar Mahallesi'nde Osman Karamusaoğlu'na ait iki katlı evin ağılında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ev sahibinin yangın sırasında evde olmaması nedeniyle ağılda bulunan hayvanlar, komşular tarafından dışarıya çıkarıldı.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında, ağıl kullanılamaz hale geldi.

        Köy muhtarı Aydın Yılmaz, AA muhabirine, yangını fark eden komşular sayesinde alevlerin büyümesinin engellendiğini ve birçok hayvanın telef olmaktan kurtarıldığını söyledi.

        Yılmaz, duyarlılığı için mahalle halkına ve hızlı müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen

        Benzer Haberler

        Antalyaspor - Beşiktaş: 1-1
        Antalyaspor - Beşiktaş: 1-1
        Alanya'da drift atan ehliyetsiz sürücüye toplam 67 bin 236 lira ceza kesild...
        Alanya'da drift atan ehliyetsiz sürücüye toplam 67 bin 236 lira ceza kesild...
        'Domates yıkadım' dedi, yaban keçisi kestiği anlaşılınca 661 bin lira ceza...
        'Domates yıkadım' dedi, yaban keçisi kestiği anlaşılınca 661 bin lira ceza...
        7'nci Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da sona erdi
        7'nci Balkan Open 2025 Golf Şampiyonası Antalya'da sona erdi
        Alanya'da 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
        Alanya'da 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
        SOLOTÜRK, Antalya semalarında
        SOLOTÜRK, Antalya semalarında