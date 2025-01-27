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        Antalya'da günübirlik kiralanan yerler ve araç kiralama firmaları denetlendi

        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarında denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 15:40 Güncelleme: 27.01.2025 - 16:14
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        Antalya'da günübirlik kiralanan yerler ve araç kiralama firmaları denetlendi
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        Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarında denetim yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mevcut asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi.

        51 ekip ve 111 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 558 günübirlik konaklama yeri ve 204 araç kiralama firması kontrol edildi.

        Denetimlerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 3 işletmeye konaklayan kaydı yapmamaktan, 1 kişiye kayıt dışı konaklama yaptırmaktan, 1 araç kiralama firmasına anlık veri göndermemekten cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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