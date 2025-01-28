Antalya'da 2. Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali düzenlenecek

Türkiye'de bu yıl ikincisi düzenlenecek "Uluslararası Türkiye Tekstil Bienali", Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki tarihi ve doğal mekanlarda gerçekleştirilecek.

Gazipaşa Kaymakamlığı ev sahipliğinde düzenlenecek bienal, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Belediyesi, Gazipaşa Tarım, Kültür, Turizm, Eğitim ve Yardım Derneği, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, Alanya Turizm İşletmeciler Derneği, Alanya Üniversitesi ve Ticaret Odasının desteğiyle 22 Şubat-13 Nisan'da yapılacak.

Gazipaşa ve Alanya'nın tarihi ve doğal mekanlarında düzenlenecek organizasyon, bu yıl "Dalga Kumaş" temasıyla başlayacak. Selinus ve Lamos antik kentleri, Yalan Dünya Mağarası, Kızıl Kule, Alanya Tersanesi ve Syedra Antik Kenti gibi tarihi mekanlar, bienale ev sahipliği yapacak.

Küratörlüğünü Nihat Özdal'ın üstlendiği bianelle Akdeniz'in sonsuz dalgalarının kıyılara bıraktığı izlerle insan emeğiyle yaratılan kumaşların düzeni arasındaki ilişkiler keşfedilecek.

Dünyanın dört bir yanından sanatçıları bir araya getirecek etkinlikte, Akdeniz'in su kaynaklarının dokuma ve ipek üretimindeki tarihsel rolü, bugünün çevresel sorunlarıyla ele alınacak, tekstilin bir malzeme olmanın ötesinde hikaye ve hafıza taşıyıcısı olduğu vurgulanacak.

Dokuma atölyeleri, sanat performansları, sergi ve panellerle izleyicilere çok yönlü deneyim sunulacak.