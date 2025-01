6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Enkazdan ailesini kurtaran emniyet müdürü, "trafikte canlar ölmesin" diye görev yapıyor

SÜLEYMAN ELÇİN - Hatay'da görev yaparken 6 Şubat depremlerinde apartmanlarının çökmesi sonucu kaldığı enkazdan 9 saat sonra kendi imkanlarıyla çıkarak eşini ve oğlunu kurtaran emniyet müdürü İdris Kan, "trafik kazalarında canlar ölmesin" şiarıyla Antalya'da görevini sürdürüyor.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü olarak görev yapan İdris Kan, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yaşadıkları 6 katlı apartmanın çökmesi sonucu ailesiyle enkaz altında kaldı.

Eşiyle enkaz altında 9 saat geçiren Kan, elbise dolabı içerisindeki askı borusunu kullanarak duvarları delip yaşam tüneli oluşturdu. Yaşam tünelinden önce kendisi çıkan, ardından da eşini kurtaran Kan, 1 saat sonra da çevredekilerin yardımıyla 18 yaşındaki oğlu Arif'i kurtarmayı başardı.

- Kentten ayrılmadı, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katıldı

Yanlarına Ankara'dan gezmeye gelen yengesi ve yeğeninin de enkaz altından kurtarılmasını sağlayan Kan, yaklaşık 1 ay süreyle Hatay'dan ayrılmayarak kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev aldı. Kan, bir yandan da yardım faaliyetlerine katılarak çok sayıda depremzedenin hayatına dokundu.

Daha önce görev yaptığı Antalya'ya depremden sonra tekrar tayini çıkan Kan, trafik denetleme şube müdürü olarak "Ölümün soğuk yüzünü gördüm. Trafik kazasında canlarımız ölmesin." diyerek görevini sürdürüyor.

- "O uğultu hala kulağımdan gitmedi"

Deprem anını ve enkaz altındaki yaşadığı zorlukları AA muhabirine anlatan Kan, depremin kendisinde büyük yaralar bıraktığını, çok sayıda dostunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Depremden bir gün önce oğlu ve yeğeniyle Hatayspor-Kasımpaşa maçını stadyumdan izlediklerini ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Atsu'nun golüyle sevindiklerini dile getiren Kan, "O gün çok mutluyduk. Her şey çok güzeldi. Gün boyunca Antakya'nın tarihi yerlerini yengem ve yeğenimize gezdirmiştik. Gece depremle uyandık. Daha önce de deprem yaşamıştık ama bu çok farklıydı. Büyük uğultu vardı, duvarların yerinden oynarken çıkardığı sesleri duyuyorduk. O uğultu hala kulağımdan gitmedi." dedi.

Deprem anında yataktan kalkmadıklarını anlatan Kan, şöyle konuştu:

"Binamız çökmeye başladı. Asansör boşluğuna düşer gibi aşağıya düştük. Eşimin elini tutup 'Hakkını helal et. Her şey bitti.' dedim. Saniyeler içerisinde öleceğimizi düşünüyorduk. Bu çok kötü bir duygu. Aklımdan çocuklarım geçti. Öleceğimizi düşündük. Enkazda kaldıktan sonra bizim için bir yaşam üçgeni oluştuğunu fark ettik. Eşim de ben de iyiydim. Oğlumuza, yengeme ve yeğenimize seslendik. Onlar da iyi olduklarını söylediler. Dünyalar bizim oldu. O an malın da mülkün de boş olduğunu anladık. Yaşayan üst komşularımızın da yardım isteyen seslerini duyuyorduk. Telefonla yardım istemeye çalıştık. Çok soğuktu ve yağmur yağıyordu. Sabaha kadar kıpırdayamadan o şekilde bekledik."

- "Çök kapan tutun" yöntemi oğlunun hayatını kurtardı

Sabahın ilk ışıklarıyla sokaklarda yürüyen insanların seslerini duymaya başladıklarını aktaran Kan, "Beton yığınlarının arasında küçük delikten ışık geldiğini gördüm. Sürünerek yatağımın ucuna geldim. Elbise dolabı içerisindeki askı borusunun yerde olduğunu gördüm. Elbise askı borusunu betona vura vura küçük deliği büyüttüm. Bir yaşam tüneli oluşturdum. Sürünerek oradan çıkmayı başardım. Eski olduğu için sadece bizim binamız yıkılmıştır diye düşünüyordum. Enkazdan çıkınca yüzlerce binanın, şehrin yıkıldığını görünce büyük şok yaşadım ve ağlama tuttu. Ardından eşimi de aynı delikten kurtardım. Yan odadaki oğlum, yengem ve yeğenimi de duvarları, tuğlaları kırarak kurtarmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Oğlunun hayatını depremden bir süre önce İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde yapılan deprem tatbikatının kurtardığına dikkati çeken Kan, "O tatbikatta çök kapan tutun yöntemini öğrenmişti. Deprem anında yatağın yanında cenin pozisyonunda kapanmış. Bu sayede hayata tutundu. Burnu bile çizilmeden, mucize eseri kurtardık. Binamızdan 21 kişi ise maalesef hayatını kaybetti." dedi.