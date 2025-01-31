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        Antalya ile Konya'yı bağlayan Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolundaki Alacabel Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:58
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        Antalya ile Konya'yı bağlayan Alacabel Tüneli'nde çalışmalar sürüyor
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        Antalya'nın Manavgat ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolundaki Alacabel Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor.

        Türkiye'nin kara yolu ağındaki önemli geçitlerinden biri olan Seydişehir-Manavgat yolundaki Alacabel Geçidi, Karadeniz, Marmara, Güneydoğu ve İç Anadolu'yu, Akdeniz'e en kısa mesafede bağlayan önemli yolların başında geliyor.

        Kışın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerin sıkıntı yaşadığı, ağır vasıta araçların geçişine izin verilmediği, zaman zaman da trafiğe kapatılan 1825 metre rakımlı Alacabel'de tünelin açılması ulaşımı rahatlatacak.

        Alacabel Tüneli İnşaatı şirket yetkilisi Buğrahan Tuncel, AA muhabirine, tünelin iki tarafının açıldığını, çalışmaların büyük bir bölümünün tamamlandığını söyledi.

        Tünelin bu yıl içerisinde tamamen bitirilmesinin planlandığını belirten Tuncel, tünel hizmete girdiği takdirde trafik akışının daha sağlıklı gerçekleştirileceğini ifade etti.

        AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu da tünelin 7 bin 360 metre uzunluğunda olduğunu ve hizmete girdiğinde sürücülere kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

        Tünelin bu yıl açılmasını beklediklerini anlatan Gündoğdu, "Akseki tarafından tünele girdik ve Seydişehir tarafından çıktık. Çalışmalara sona gelindiğini görüyoruz. İki taraftan da çalışmalar bitmek üzere. Tünel, hizmete girdiğinde sürücüler daha konforlu ulaşım sağlayacak." dedi.

        Gündoğdu, tünelin yapımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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