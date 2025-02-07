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        Antalya'da midibüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu midibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:09
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        Antalya'da midibüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu midibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Bekir Akdağ idaresindeki 07 YU 480 plakalı yolcu midibüsü, Belek – Boğazkent yolu Turizm Caddesi oteller kavşağında, Özcan Demir idaresindeki 34 KOT 494 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yolcu midibüsü devrilirken otomobil ise duramayarak Halil Aydın idaresindeki 02 DB 270 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüste bulunan Yusuf İslam ve Durmuş Abraş ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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