Antalya'da midibüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu midibüsü devrilirken otomobil ise duramayarak Halil Aydın idaresindeki 02 DB 270 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yolcu midibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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