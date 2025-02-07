Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye'den Sevgililer Günü için 75 milyon dal çiçek ihracatı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Hollanda, İngiltere, Almanya başta olmak üzere 30 ülkeye 75 milyon dal kesme çiçek gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:19 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'den Sevgililer Günü için 75 milyon dal çiçek ihracatı
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'den 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Hollanda, İngiltere, Almanya başta olmak üzere 30 ülkeye 75 milyon dal kesme çiçek gönderildi.

        Kesme çiçek üretiminin büyük bölümünü karşılayan Antalya'daki seralarda "Sevgililer Günü" hareketliliği yaşanıyor. Seralardan toplanan karanfil başta olmak üzere kırmızı ağırlıklı çiçekler paketlenip, sevgililer için hazırlanıyor.

        Yurt dışı için tırlara yüklenen çiçekler yola çıktı, iç pazar için ise çalışmalar sürüyor.

        Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, sektörün 2025'e iyi bir başlangıç yaptığını, ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığını söyledi.

        Sevgililer Günü sevkiyatlarının da yüz güldürücü nitelikte olduğunu belirten Yılmaz, "Sevgililer Günü için bu yıl Türkiye'den 30 ülkeye kesme çiçek gönderdik. Gönderdiğimiz yaklaşık 75 milyon dal çiçekten 8-10 milyon dolarlık gelir bekliyoruz. Bu yıl Sevgililer Günü siparişleri oldukça iyiydi." dedi.

        Yılmaz, kara yolu sevkiyatlarının yola çıktığını, ekstra sipariş olursa uçaklarla göndereceklerini kaydetti.

        - Sevgililer Günü'nün rengi kırmızı

        Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yaptıklarını anlatan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

        "En fazla Hollanda'ya ihracat yapıyoruz. Hollanda'dan sonra İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya geliyor. İç pazarda da hareketli günler geçiriyoruz. Çiçek verilebilecek en ucuz ve en anlamlı hediyelerden biri. Sevginin dili, insanların ruh sağlığını iyileştiren bir hediye. Her kesim tarafından talep görüyor."

        Yılmaz, Sevgililer Günü için sektörün kırmızı renk ağırlıklı üretim yaptığını vurgulayarak, bu dönemde kırmızının yanında beyaz ve koyu renkte çiçek de üretildiğini anlattı.

        En fazla karanfil ihraç ettiklerini kaydeden Yılmaz, "Özellikle sprey karanfilde dünyanın en çok üretim yapan ülkesiyiz. Bunun dışında standart karanfil de gönderdik." diye konuştu.

        - "Kadına verilebilecek en güzel hediyelerden biri çiçektir"

        Sektörde yaklaşık 16 yıldır çalışan ziraat mühendisi Dönüş Ulaş ise bir kadına verilecek en güzel hediyelerden birinin çiçek olduğunu söyledi.

        Kendisinin de çiçeğin içinde olmasına rağmen eşinden çiçek beklediğini ifade eden Ulaş, "Çiçeğin anlamı güzel, sevgiyi hatırlatıyor. Sevildiğini hissettiriyor." dedi.

        Çiçek serasında çalışan Leyla Tutan da erkeklere, eşlerine, sevdiklerine çiçek almalarını tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıla bebek davasında karar!
        Sıla bebek davasında karar!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        Başkent'te sahte içkiden 33 kişi can verdi!
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB 2025 enflasyon tahminini yükseltti
        Santorini'de hayat durdu
        Santorini'de hayat durdu
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        Galatasaray, Frankowski için görüşmelere başladı
        İstanbul beyaza büründü!
        İstanbul beyaza büründü!
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin Alanya 11'i netleşiyor!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        "Icardi, beni parayla tutmadı"
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        Cenaze düzenleyenler, kendi hastanelerini kuranlar...
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        ABD'de uçakla çarpışan helikopter kazasında yeni detay
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        Gözlüğün icadından önce insanlar nasıl görüyordu?
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Babasıyla görüşmek zorunda değil"
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        "Bugün beni vuramadınız" diyerek video çekmişti, otoparkta öldürüldü
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor
        Veteran modeller baç tacı
        Veteran modeller baç tacı
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        10 kişiyi taşıyan uçak Alaska üzerinde kayboldu
        Sendikaları kamu sırtlıyor
        Sendikaları kamu sırtlıyor

        Benzer Haberler

        Antalyaspor'un "kısa vadede" hedefi alttaki 4'lüyle arayı açmak
        Antalyaspor'un "kısa vadede" hedefi alttaki 4'lüyle arayı açmak
        Antalya'da midibüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Antalya'da midibüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Kumluca'da imar planına yapılan itirazlar mahkemece reddedildi
        Kumluca'da imar planına yapılan itirazlar mahkemece reddedildi
        Kumluca'da pazar yeri için kura çekimi yapıldı
        Kumluca'da pazar yeri için kura çekimi yapıldı
        Kalp nakliyle sağlığına kavuştu: En büyük hayalim kızımla uyumaktı
        Kalp nakliyle sağlığına kavuştu: En büyük hayalim kızımla uyumaktı
        Sevgililer Günü için 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihracatı
        Sevgililer Günü için 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihracatı