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        Antalya'da tedavi gören çift 1,5 ayda sigara bağımlılığından kurtuldu

        Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesindeki sigarayı bırakma polikliniğine başvuran çift, aldıkları tedavi sayesinde 1,5 ayda sigarayı bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:52 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:58
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        Antalya'da tedavi gören çift 1,5 ayda sigara bağımlılığından kurtuldu
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        Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesindeki sigarayı bırakma polikliniğine başvuran çift, aldıkları tedavi sayesinde 1,5 ayda sigarayı bıraktı.

        Sigara bağımlılığından kurtulmaya karar veren Gözde Yüksel ve Burak Soytürk çifti, Şehit Dr. Atila Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu.

        Doktor gözetiminde danışmanlık ve ilaç tedavisi almaya başlayan çift, yıllardır kullandıkları sigarayı 1,5 ayda bırakmayı başardı.

        Gözde Yüksel Soytürk, AA muhabirine, 10 yıl önce arkadaş ortamında başladığı sigarayı yıllardır bırakamadığını söyledi.

        Eşiyle Sağlık Bakanlığının sağladığı "ilaçla sigara bırakma" hizmetine başvurduklarını belirten Soytürk, "35 yaşında merdiven çıkmakta zorlanmaya başladım. Bir mekana gittiğimde sigara içecek yer aramaya başlardım ve bunlar benim hayatımı olumsuz etkiliyordu. Eşim de sigara içiyordu ve sigarayı bırakmaya beraber karar verdik. İlaç tedavisiyle 1,5 ay içinde sigarayı bırakmayı başardık." dedi.

        Sigara içerken kendisini ikinci sınıf insan gibi gördüğünü dile getiren Soytürk, şimdi ise bıraktığı için hayat kalitesinin arttığını vurguladı.

        - "Sigarasız bir hayat bence çok güzel"

        Burak Soytürk ise lise yıllarında başladığı sigarayı 15 yıl boyunca içtiğini aktardı.

        Yıllardır sigarayı bırakmak için çabaladığını dile getiren Soytürk, "İlaçla çok daha rahat sigarayı bırakabildim. Sigarasız bir hayatın ne kadar güzel olduğunu deneyimlemeye başladık. Sigarasız bir hayat bence çok güzel. Sigara içerken bırakmak zor gibi görünüyor fakat bırakmaya başlayınca bu sürecin o kadar zor olmadığını görmüş olduk." diye konuştu.

        Poliklinik doktoru Zeynep Turan da sigarayı bırakmak için polikliniğe başvuran hastalara öncelikle taramalar yaptıklarını söyledi.

        Daha sonra grup danışmanlığı yaptıklarını aktaran Turan, "Danışanlar buraya istekli geldikleri için biz yolun önemli kısmını kat etmiş oluyoruz. Grup danışmanlığıyla merak ettikleri soruları soruyorlar ve hastalarla tek tek görüşmeye başlıyoruz. Sağlık Bakanlığının önerdiği ve tavsiye ettiği ilaçla tedavilerine başlıyoruz. Bize başvuran birçok danışan, sigarayı bırakmayı başardı. Sigarayı bırakmak isteyenlere bu hizmeti ücretsiz veriyoruz." bilgisini paylaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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