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        Antalya'da KFC ve Pizza Hut çalışanlarından protesto

        Antalya'da KFC ve Pizza Hut restoranlarında çalışan işçiler, haklarını alamadıkları için işletmeci şirketi protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:35 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:35
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        Antalya'da KFC ve Pizza Hut çalışanlarından protesto
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        Antalya'da KFC ve Pizza Hut restoranlarında çalışan işçiler, haklarını alamadıkları için işletmeci şirketi protesto etti.

        Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki KFC ve Pizza Hut restoranının önünde toplanan işçiler, ellerinde pankart ve dövizler açarak şirketi protesto etti. Grup adına konuşan Melek Zorlu, gazetecilere, restoran çalışanları olarak maaşlarını ve haklarını alamadıklarını söyledi.

        Restoranlarda tedarik sıkıntıları olmasına rağmen şirketin açılışlara devam ettiğini belirten Zorlu, "Tüm olumsuz gelişmeler yaşanırken, şirket başka yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bunlar olurken biz çalışanlar daha fazla sıkıntı yaşamaya başladık. Bizler alın terimizle çalıştık." dedi.

        Çalışanların maaşlarını alamadıklarını için geçim sıkıntısı yaşamaya başladıklarını dile getiren Zorlu, çalışanların evlerini geçindiremez hale geldiğini kaydetti.

        İşçilerle birlikte ailelerin de mağdur olduğunu vurgulayan Zorlu, "Bizler ev, elektrik ve kredilerimizi ödeyemez duruma geldik. İşten çıkışlarımız verilmediği için başka bir işte de çalışamıyoruz. Bir an önce mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Grup açıklamaların ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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