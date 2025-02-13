Antalya'da KFC ve Pizza Hut çalışanlarından protesto

Antalya'da KFC ve Pizza Hut restoranlarında çalışan işçiler, haklarını alamadıkları için işletmeci şirketi protesto etti.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki KFC ve Pizza Hut restoranının önünde toplanan işçiler, ellerinde pankart ve dövizler açarak şirketi protesto etti. Grup adına konuşan Melek Zorlu, gazetecilere, restoran çalışanları olarak maaşlarını ve haklarını alamadıklarını söyledi.

Restoranlarda tedarik sıkıntıları olmasına rağmen şirketin açılışlara devam ettiğini belirten Zorlu, "Tüm olumsuz gelişmeler yaşanırken, şirket başka yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bunlar olurken biz çalışanlar daha fazla sıkıntı yaşamaya başladık. Bizler alın terimizle çalıştık." dedi.

Çalışanların maaşlarını alamadıklarını için geçim sıkıntısı yaşamaya başladıklarını dile getiren Zorlu, çalışanların evlerini geçindiremez hale geldiğini kaydetti.

İşçilerle birlikte ailelerin de mağdur olduğunu vurgulayan Zorlu, "Bizler ev, elektrik ve kredilerimizi ödeyemez duruma geldik. İşten çıkışlarımız verilmediği için başka bir işte de çalışamıyoruz. Bir an önce mağduriyetlerimizin giderilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Grup açıklamaların ardından dağıldı.