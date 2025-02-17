Antalya'da ormanlık alana dökülen çöp ve moloz belediye ekiplerince temizlendi

Kocagöz, orman alanlarına moloz ya da çöp döküldüğünü görenlerin Kepez Belediyesinin 0555 024 07 07 numaralı WhatsApp ihbar hattına ihbarda bulanabileceklerini kaydetti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını kaydeden Kocagöz, "Ekiplerimiz orman içerisinde birden fazla noktada moloz yığınları olduğunu gördü. Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin kontrolünde temizlik çalışması yapıldı. Söz konusu bölgeye moloz döken kişilerin tespitinin ardından gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kepez ilçesinin Duraliler Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçak çöp ve moloz döküldüğü ihbarı üzerine Kepez Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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