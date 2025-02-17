Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da ormanlık alana dökülen çöp ve moloz belediye ekiplerince temizlendi

        Antalya'da ormanlık alana kaçak dökülen çöp ve moloz belediye ekiplerince temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 19:19 Güncelleme: 17.02.2025 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da ormanlık alana dökülen çöp ve moloz belediye ekiplerince temizlendi
        ABONE OL

        Antalya'da ormanlık alana kaçak dökülen çöp ve moloz belediye ekiplerince temizlendi.

        Kepez ilçesinin Duraliler Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçak çöp ve moloz döküldüğü ihbarı üzerine Kepez Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Bölgeye ulaşan ekipler, ormanlık alandaki çöp ve moloz yığınlarını dozer yardımıyla kamyonlara yükledi.

        Bölgeden temizlenen 3 kamyon çöp ve moloz Kepez Belediyesinin belirlediği moloz döküm alanına taşındı.

        Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Batı Çevre Yolu kenarındaki ormanlık alana kaçak moloz döküldüğünü tespit ettiklerini belirtti.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını kaydeden Kocagöz, "Ekiplerimiz orman içerisinde birden fazla noktada moloz yığınları olduğunu gördü. Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin kontrolünde temizlik çalışması yapıldı. Söz konusu bölgeye moloz döken kişilerin tespitinin ardından gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi.

        Kocagöz, orman alanlarına moloz ya da çöp döküldüğünü görenlerin Kepez Belediyesinin 0555 024 07 07 numaralı WhatsApp ihbar hattına ihbarda bulanabileceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, Muratpaşa Kaymakamı Kara'yı ziyaret...
        Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, Muratpaşa Kaymakamı Kara'yı ziyaret...
        Antalya'da 2 turistin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Antalya'da 2 turistin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        AK Parti Antalya İl Başkanlığından "8. Büyük Olağan Kongre"ye davet
        AK Parti Antalya İl Başkanlığından "8. Büyük Olağan Kongre"ye davet
        3. TÜRSAB Turizm Kongresi, Antalya'da başladı
        3. TÜRSAB Turizm Kongresi, Antalya'da başladı
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Rengim Gökmen ve Kirill Troussov'u ağırl...
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Rengim Gökmen ve Kirill Troussov'u ağırl...
        Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı