Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, Muratpaşa Kaymakamı Kara'yı ziyaret etti

İşbirliklerine önem verdiklerini anlatan Güvenbaş, ilçelerin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini ve hem yerel yönetimlerle hem de farklı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiklerini bildirdi.

Platform Başkanı Halil Güvenbaş da yaşadıkları kente katkıda bulunmak amacıyla yerel yönetimlerle daima diyalog içinde olduklarını kaydetti.

Kara, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçede yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olduklarını belirtti.

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