Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı

Zanlıların kaldığı oteli belirleyerek odalarında arama yapan ekipler, piyasaya sürülmeye hazır halde paketlenmiş 1'er gramlık 79 sahte altın, bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirdi.

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