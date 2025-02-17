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        Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 19:45 Güncelleme: 17.02.2025 - 19:45
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        Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çalışmada, Y.E.Ş. ve Y.S'nin 2 iş yerinde 23 sahte gram altın bozdurdukları tespit edildi.

        Zanlıların kaldığı oteli belirleyerek odalarında arama yapan ekipler, piyasaya sürülmeye hazır halde paketlenmiş 1'er gramlık 79 sahte altın, bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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