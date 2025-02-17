Antalya'da kuyumculara sahte altın satan 2 zanlı tutuklandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmada, Y.E.Ş. ve Y.S'nin 2 iş yerinde 23 sahte gram altın bozdurdukları tespit edildi.
Zanlıların kaldığı oteli belirleyerek odalarında arama yapan ekipler, piyasaya sürülmeye hazır halde paketlenmiş 1'er gramlık 79 sahte altın, bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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