KBÜ ile Akdeniz Üniversitesi arasında "Sosyalfest" işbirliği protokolü imzalandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Akdeniz Üniversitesi arasında, Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest 2025) kapsamında kurumsal paydaş işbirliği protokolü imzalandı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kırışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz Üniversitesi ile Sosyalfest2025 kapsamında kurumsal paydaş işbirliği protokolü yaparak, bu yılki festivali iki üniversite olarak yapacaklarını söyledi.

Sosyalfest'in ilkini geçen sene KBÜ'nün merkez yerleşkesinde 2-3 Mart'ta gerçekleştirdiklerini ve 4 bine yakın proje başvurusu olduğunu anlatan Kırışık, 100 bine yakın katılım olduğunu, 400 stant kurulup, 123 sosyal etkinlik yapıldığını hatırlattı.

Her alanda 14 yarışma açtıklarına, her kategoriden 25 finalistin Karabük'e geldiğine değinen Kırışık, şunları kaydetti:

"Sosyalfest2025'i inşallah Ankara'da düzenlemek istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Festivalimize 1 milyon katılım, Türkiye geneli ve uluslararası düzeyde 20 bin projenin başvurusunu hedefliyoruz. 'Türkiye Yüzyılı', 'Türk Dünyası', 'İlahiyat' ve Sağlıkfest kategorileri var. Türk Dünyası kategorisi büyük önem arz ediyor. Bu sebeple Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan devletlerde proje çalışmaları yürütüyoruz. Beş başlık var. Bu beş başlıkta Türk Devletleri 18 yaş üstü vatandaşlarımızdan projeler bekliyoruz. Festivalde en önemli hedefimiz Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarına, ihtiyaçlarına çözüm üretmek, yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek. Bu yaklaşım tarzının, bakış açısının yenilikçi yaklaşımların toplumumuzda, gençliğimizde anlayış olarak ortaya çıkması, toplumda kitlesel kültür olarak yenilikçi yaklaşımların yaygınlaşmasını istiyoruz."

- Son başvuru 30 Nisan

Rektör Kırışık, festivale "sosyalfest.org" sitesinden başvuru yapılabileceğini, tüm detaylı bilgi ve sosyal modellerin burada yer aldığını ve son başvuru tarihinin 30 Nisan olduğunu bildirdi.

Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü ve serbest kategoride, öğrenci, gençler ve vatandaşların bu yarışmaya başvurabileceğini anlatan Kırışık, ilk festivalde 14 kategoride 700 bin lira ödül dağıttıklarını, bu yıl ki ödülü de yakında açıklayacaklarını bildirdi.