Finikeli berber 62 yıldır mesleğini sürdürüyor

SİNAN ÖZMÜŞ / ALİ KARATAÇ - Antalya'nın Finike ilçesinde 1963 yılında çırak olarak berberliğe başlayan Fehim Şağbanoğlu, 62 yıldır mesleğini sürdürüyor.

Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi'nde yaşayan Fehim Şağbanoğlu, 16 yaşındayken çırak olarak meslek hayatına atıldı.

Kısa sürede ilk dükkanını açan Şağbanoğlu, askerlik hizmetinin ardından 9 yıl İstanbul'da kadın kuaförlüğü yaptı. Daha sonra memleketine dönen Şağbanoğlu, ikinci kez berber dükkanı açtı.

Şağbanoğlu, son 31 yıldır aynı dükkanda müşterilerine hizmet vermeye devam ederken, 62 yıllık meslek hayatında 35 çırak yetiştirdi.

78 yaşındaki Fehim Şağbanoğlu, AA muhabirine, 16 yaşında "Baba, meslek yapacağım." diyerek tarlada çalışan babasının yanından ayrıldığını ve mesleğe başladığını söyledi.

Zamanın şartlarından dolayı kısa süren çıraklık döneminin ardından ilk dükkanını açtığını ifade eden Şağbanoğlu, askerlik görevini berber olarak yaptığını belirtti.

Şağbanoğlu, 22 yaşındayken İstanbul'a yerleştiğini ve kadın kuaförlüğü yaptığını, 9 sene sonunda Finike'ye geri döndüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Geçmişte berberliğin yanında işim olmadığı zamanlarda fotoğrafçılık, gazete muhabirliği de yaptım. Haberlere, kazalara gidiyordum. O zamanlar ilçede bu işi yapacak kimse yoktu ancak asıl mesleğim berberlik. Allah'a şükür devam ettiriyoruz."

Şağbanoğlu, teknoloji geliştikçe saç modelleri, kesimler ve makinelerin değiştiğini, meslek kolaylaştığı için berber dükkanı açan kişi sayısının da arttığını belirtti.

Her yaştan müşterisinin bulunduğunu belirten Şağbanoğlu, "60 yıllık müşterilerim, akranlarım hepsi öldü. Yaşımız Allah izin verirse 80'e geliyor. Kendime güvenim tam. Mesleği daha fazla da yapabilirim." diye konuştu.

Şağbanoğlu, bugüne kadar 35 çırak yetiştirdiğini ifade ederek, şimdi 36'ncı çırağa mesleği öğrettiğini kaydetti.