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        Antalya'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda yakalanan 77 şüpheli adliyede

        Antalya merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda gözaltına alınan 353 şüpheliden 77'si Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:37 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:00
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        Antalya'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda yakalanan 77 şüpheli adliyede
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        Antalya merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda gözaltına alınan 353 şüpheliden 77'si Antalya Adliyesi'ne sevk edildi.

        FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik bir döner restoranı zincirine düzenlenen operasyonda Antalya'da gözaltına alınan 77 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

        Döner şirketinin yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesinin de aralarında bulunduğu şüpheliler güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

        Şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

        Diğer şüphelilerin ise gözaltına alındıkları kentlerde adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

        - Operasyon

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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