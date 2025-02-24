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        Antalya'da eski eşini benzin dökerek yakan sanık hakim karşısında

        Antalya'da eski eşi Pınar Zorlu'nun üzerine benzin dökerek yakan sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:37 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:37
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        Antalya'da eski eşini benzin dökerek yakan sanık hakim karşısında
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        Antalya'da eski eşi Pınar Zorlu'nun üzerine benzin dökerek yakan sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, cezaevinde zehirlendiği için Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan sanık Gürhan Üzer katılmazken, maktulün yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Duruşmada tanık olarak dinlenen Meriç Katı, olay günü saat 07.40 sıralarında iş yerinde çalıştığı esnada bir kadının bağrışma sesini duyduğunu söyledi.

        Kadının "Yalvarırım bırak" diye bağırdığını belirten Katı, şöyle konuştu:

        "İş yerinden çıkıp baktığımda, erkek şahsın kadını darp ettiğini gördüm. İki genç arasında kavga olduğunu düşündüm. Darp sırasında kadının montunun çıktığını gördüm. Darbetmemesi için bağırdım ama beni dinlemedi. ‘Polis geliyor’ diye bağırdım, yine de eylemine devam etti. O sırada sanığın elinde parlayan bir cisim vardı, bıçak sandım. Onlarla aramda yol olduğu için yaklaşamadım. Daha sonra ise kadının yandığını gördüm. Nasıl yaktığını görmedim. Yaktıktan sonra da ortadan kayboldu. Çevreden kimseyi dinlemedi. Çevredekiler yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiler."

        - "Çakmağı çaktı ve kadın yandı"

        Dursade Öner ise olay yerine yakın bir kasapta çalıştığını belirterek, bir kadının çığlık sesiyle iş yerinden çıktığını anlattı.

        Bir kadının "İmdat" diye bağırdığını ifade eden Öner, "Erkek şahsın elinde çakmak vardı. Çakmağı görünce kadın çakmağı ittirdi. Ancak erkeğin bir şey döktüğünü gördüm. Çakmağı çaktı ve kadın yandı. Erkek şahıs biz gidinceye kadar kaçtı." dedi.

        Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Şirinyalı Mahallesi'nde, 31 Aralık 2024'te Pınar Zorlu (36) ile eski eşi Gürhan Üzer (42) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Üzer, yanında kovayla getirdiği benzini Pınar Zorlu'nun üzerine döküp ateşe vermişti. Alev alan kadına, çevredeki bir esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

        Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın hastaneye kaldırılmış, olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Üzer, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılan kadın, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Pınar Zorlu, tedavi gördüğü Antalya Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 19 gün sonra yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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