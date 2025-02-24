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        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda 126 kişi tutuklandı

        Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonu kapsamında yakalanan zanlılardan 126'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 23:32 Güncelleme: 24.02.2025 - 23:32
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        FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda 126 kişi tutuklandı
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        Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonu kapsamında yakalanan zanlılardan 126'sı tutuklandı.

        FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye çıkarken, gözaltına alınan sayısı da 372'ye yükseldi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliklerine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90'ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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