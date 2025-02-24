FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda 126 kişi tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonu kapsamında yakalanan zanlılardan 126'sı tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonu kapsamında yakalanan zanlılardan 126'sı tutuklandı.
FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine operasyon düzenlenen il sayısı 32'ye çıkarken, gözaltına alınan sayısı da 372'ye yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyelere sevk edilen, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliklerine çıkarılan şüphelilerden 4'ü kamu çalışanı 126 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 156'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90'ı emniyet ve savcılıklardan serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.
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