Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yeni doğan bebeğini klozete bırakan Rus anneye 15 yıl hapis

        ANTALYA Havalimanı'ndaki klozete yeni doğan bebeğini bıraktığı belirlenen Rus Ekaterina Burnazkina (29), 15 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:17 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni doğan bebeğini klozete bırakan Rus anneye 15 yıl hapis
        ABONE OL

        ANTALYA Havalimanı'ndaki klozete yeni doğan bebeğini bıraktığı belirlenen Rus Ekaterina Burnazkina (29), 15 yıl hapis cezasına çaptırıldı. Annesi Elena Burnazkina ise beraat etti.

        Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde, 13 Ekim 2024 günü temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. İncelemede, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi. Bebeği terk eden Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlıca pasaport kontuarlarına gidip, ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi.

        2 ŞÜPHELİ YAKALANIP, TUTUKLANDI

        Moskova'ya gitmeye hazırlanan anne ve kızı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yeni doğan bebek de sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi de başka bir hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elena Burnazkina, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ekaterina Burnazkina da tedavisi tamamlandıktan sonra tutuklandı. Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Rus anne ile kızının, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Ekaterina Burnazkina, hamile olduğunu ve doğum yaptığını fark etmediğini söyleyerek, önceki beyanlarını tekrar etti. Duruşma savcısı, sanığın doğum yaptıktan sonra yeni doğan bebeğin göbek kordonunu bağlamamasının hayati fonksiyonlarını etkileyebileceğini kaydetti. Savcı, savunma sistemi son derece zayıf olan yeni doğan bebeği, en kötü hijyen koşullarına sahip klozet içerisine bırakan sanığın, fiili bilerek ve isteyerek yaptığının belirlendiğini kaydetti. Savcılık mütalaasında, sanık Elena Burnazkina'nın beraatine, bebeğini klozette doğurduktan sonra bırakan sanık Ekaterina Burnazkina'nın ise 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, sanık Ekaterina Burnazkina'nın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapsine hükmetti. Sanığın annesi Elena Burnazkina'nın ise beraatine karar verildi. Diğer yandan bebeğin devlet korumasında olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!

        Benzer Haberler

        Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeğini bırakan Rus kadına 15 yı...
        Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeğini bırakan Rus kadına 15 yı...
        Antalya'da oto galericiler, Otonomi'de toplanacak
        Antalya'da oto galericiler, Otonomi'de toplanacak
        Eski eşinin benzin dökerek yaktığı Pınar, babasından oğluna sahip çıkmasını...
        Eski eşinin benzin dökerek yaktığı Pınar, babasından oğluna sahip çıkmasını...
        Göçükte boynuna kadar toprak altında kalan işçi, 2 saatte kurtarıldı
        Göçükte boynuna kadar toprak altında kalan işçi, 2 saatte kurtarıldı
        GÜNCELLEME - Antalya'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kala...
        GÜNCELLEME - Antalya'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kala...
        Antalya'da çöpler elektriğe dönüştürülüyor
        Antalya'da çöpler elektriğe dönüştürülüyor