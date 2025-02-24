Antalya'da uyuşturucu etkisiyle kaza yapan sürücüye 47 bin 842 lira ceza uygulandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu etkisiyle kaza yapan sürücüye 47 bin 842 lira idari para cezası kesildi, sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu etkisiyle kaza yapan sürücüye 47 bin 842 lira idari para cezası kesildi, sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu.
Kasaplar Mahallesi'nde çalışır vaziyetteki 07 BKY 58 plakalı otomobilin sürücüsü B.S'nin direksiyon başında hareketsiz durduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler ile çevredekiler, uzun süre kapısı kilitli otomobilin camına vurup, seslenerek sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Yaklaşık bir saat sonra kendine gelen sürücüye, polis kapıyı açması için uyarıda bulundu.
Polis memurunun uyarısının ardından aniden gaza basan sürücünün kullandığı otomobil, önce yakındaki çöp konteynerine ardından park halindeki otomobili de çarparak, yaklaşık 3 metre yükseklikten apartman bahçesine uçtu.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan B.S'nin kan testinde birden fazla uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.
Sürücü B.S. hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucunun etkisinde araç kullanmaktan 47 bin 842 lira para cezası uygulandı, sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu.
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