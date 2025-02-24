Antalya'da uyuşturucu etkisiyle kaza yapan sürücüye 47 bin 842 lira ceza uygulandı

Ekipler ile çevredekiler, uzun süre kapısı kilitli otomobilin camına vurup, seslenerek sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Yaklaşık bir saat sonra kendine gelen sürücüye, polis kapıyı açması için uyarıda bulundu.

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