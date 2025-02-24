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        Antalya'da uyuşturucu etkisiyle kaza yapan sürücüye 47 bin 842 lira ceza uygulandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu etkisiyle kaza yapan sürücüye 47 bin 842 lira idari para cezası kesildi, sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 19:14 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:36
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        Antalya'da uyuşturucu etkisiyle kaza yapan sürücüye 47 bin 842 lira ceza uygulandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu etkisiyle kaza yapan sürücüye 47 bin 842 lira idari para cezası kesildi, sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu.

        Kasaplar Mahallesi'nde çalışır vaziyetteki 07 BKY 58 plakalı otomobilin sürücüsü B.S'nin direksiyon başında hareketsiz durduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler ile çevredekiler, uzun süre kapısı kilitli otomobilin camına vurup, seslenerek sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Yaklaşık bir saat sonra kendine gelen sürücüye, polis kapıyı açması için uyarıda bulundu.

        Polis memurunun uyarısının ardından aniden gaza basan sürücünün kullandığı otomobil, önce yakındaki çöp konteynerine ardından park halindeki otomobili de çarparak, yaklaşık 3 metre yükseklikten apartman bahçesine uçtu.

        İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan B.S'nin kan testinde birden fazla uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

        Sürücü B.S. hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucunun etkisinde araç kullanmaktan 47 bin 842 lira para cezası uygulandı, sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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