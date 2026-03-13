Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas organizasyonlarının ardından taktik çalışmalarla tamamlandı. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Asen Albayrak yönetecek. Böylece Süper Lig'de 22 yıl sonra bir ilk de yaşanacak. 28 yaşındaki hakem Asen Albayrak, Lale Orta'dan sonra Süper Lig'de görev alan kadın hakem olacak.

