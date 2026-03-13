Canlı
        Haberleri

        Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        İdman, pas organizasyonlarının ardından taktik çalışmalarla tamamlandı.

        ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Asen Albayrak yönetecek.

        Böylece Süper Lig'de 22 yıl sonra bir ilk de yaşanacak. 28 yaşındaki hakem Asen Albayrak, Lale Orta'dan sonra Süper Lig'de görev alan kadın hakem olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

