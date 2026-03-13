Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Arıkan, son yolculuğuna uğurlandı

        Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, toprağa verildi.

        Giriş: 13.03.2026 - 15:21
        Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, toprağa verildi.


        Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Alper Arıkan'ın (40) cenazesi Hacıbaba Mezarlığına getirildi.

        Cenaze törenine Arıkan'ın yakınlarının yanı sıra Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Zafer Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertugan ile vatandaşlar katıldı.

        Alanya Müftüsü Mehmet Seven'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Arıkan'ın cenazesi Hacıbaba Mezarlığı'nda defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

