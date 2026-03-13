Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Kumluca'da öğrenciler dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğrencilere yönelik dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 15:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca'da öğrenciler dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğrencilere yönelik dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı.

        Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çağatay Aydın, Kumluca Sultan Alparslan İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, öğrencilerle bir araya geldi.


        Öğrencilere banka hesapları ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olayları hakkında bilgi veren Aydın, öğrencileri bu konularda uyardı.


        Öğrencilerin sosyal medya ve internet reklamlarına dikkat etmelerini isteyen Aydın, "İnternet üzerinden 'hesabını kirala para kazan' gibi gelen tekliflere itibar etmeyin. Hesabınızı kullandırırsanız siz de suçun bir parçası haline gelirsiniz ve ciddi hukuki sonuçları olabilir." dedi.


        Seminerde öğrencilere güvenli internet kullanımı, kişisel bilgilerin korunması ve şüpheli durumlarda aileleri ile öğretmenlerine bilgi vermeleri gerektiği yönünde de uyarılarda bulunuldu.


        Toplantıya Kumluca Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kumluca Jandarma Komutanı Erkan Özgür, Kumluca Emniyet Müdür vekili Bayram Çiftçi, öğrencilere ve öğretmenler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        Trump: İran'ı çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı çok sert vuracağız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Trafiğe çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Her şeye rağmen Ersin!
        Her şeye rağmen Ersin!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        "Allah’a çok şükür ki hayattayız"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu

        Benzer Haberler

        Corendon Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
        Corendon Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Akdeniz Üniversitesi'nde kanser tedavisinde kullanılan hücre üretimi için '...
        Akdeniz Üniversitesi'nde kanser tedavisinde kullanılan hücre üretimi için '...
        Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti Genç sürücünün...
        Antalya'da bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti Genç sürücünün...
        Vestel FIG Artistik Cimnastik Dünya Kupası başlıyor
        Vestel FIG Artistik Cimnastik Dünya Kupası başlıyor
        Kanser tedavisinde çığır açan CAR-T'de yerli üretim dönemi başlıyor CAR-T h...
        Kanser tedavisinde çığır açan CAR-T'de yerli üretim dönemi başlıyor CAR-T h...