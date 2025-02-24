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        Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeğini bırakan Rus kadına 15 yıl hapis

        Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bırakan Rus kadın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:56
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        Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeğini bırakan Rus kadına 15 yıl hapis
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        Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bırakan Rus kadın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Rus uyruklu Ekaterina Burnazkina (28) ve tutuksuz yargılanan annesi Elena Burnazkina (47) ile avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti Ekaterina Burnazkina'yı "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Anne Elena Burnazkina hakkında ise beraat kararı verildi.

        - Olay

        Antalya Havalimanı polisine, 13 Ekim 2024'te akşam saatlerinde temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletindeki klozet içinde yeni doğmuş bebek bulunduğuna yönelik ihbar yapılmış, bebeğin Rus uyruklu Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edilmişti.

        Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ekaterina Burnazkina ve annesi Elena Burnazkina tutuklanmıştı. Anne Elena Burnazkina, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, bebeğe de kayyım atanmasına karar verilmişti.

        Geçen duruşmada esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, yeni doğan bebeğin göbek kordonunu bağlanmaksızın, soğuktan ve klozetteki sudan etkilenmesini önleyecek hiçbir tedbir almadan, çıplak ve ayakları suyun içinde bir şekilde havalimanı klozetinin içerisine bıraktığının tespit edildiğini belirtmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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