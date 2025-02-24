Antalya'da kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hurma Mahallesi'nde 4 metre derinliğinde açılan kanalizasyon çukurundaki çalışmalar esnasında göçük oluştu. İşçilerden Eyüp T. (32) göçük altında kaldı.
Ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Sadece baş kısmı toprak üzerinde kalan işçi, sağlık ekiplerince oksijen tüpüne bağlandı.
Ekiplerin ve arkadaşlarının konuşarak bilincini açık tutmaya çalıştığı işçi için yaklaşık 1,5 saattir kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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