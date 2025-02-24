İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, ölümlü kazada sürücü kaçtı!
İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan UTV'yi kontrol ederken hafif ticari aracın çarptığı 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak hayatını kaybetti. Sürücünün kayıplara karıştığı facia ise yine aynı bölgede çaptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olup annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur'u akıllara getirdi
Eyüpsultan'da arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde durarak kontrol eden Muhammet Gürcan Koçak (25)' a hafif ticari araç çarptı. Kazada Koçak hayatını kaybederken, sürücü kaçtı.
DHA'nın haberine göre kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.Hayatını kaybeden Muhammet Gürcan Koçak
ORMANA SAVRULDU
UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç Muhammet Gürcan Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savruldu.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Kazada Muhammet Gürcan Koçak’a ağır yaralanırken, sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak’ın 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
TİMUR CİHANTİMUR VAKASINA BENZETİLDİ
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te benzer bir facia yaşandı. Olayda, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırıldı. ABD'de tutuklanan iki şüphelinin iade süreci ise devam ediyor.