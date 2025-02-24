İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, ölümlü kazada sürücü kaçtı!

Eyüpsultan'da arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde durarak kontrol eden Muhammet Gürcan Koçak (25)' a hafif ticari araç çarptı. Kazada Koçak hayatını kaybederken, sürücü kaçtı.

DHA'nın haberine göre kaza, 22 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu.

Hayatını kaybeden Muhammet Gürcan Koçak

ORMANA SAVRULDU

UTV’yi tamir etmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç Muhammet Gürcan Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormana savruldu.

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SÜRÜCÜ KAÇTI

Kazada Muhammet Gürcan Koçak’a ağır yaralanırken, sürücü kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak’ın 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TİMUR CİHANTİMUR VAKASINA BENZETİLDİ

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te benzer bir facia yaşandı. Olayda, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırıldı. ABD'de tutuklanan iki şüphelinin iade süreci ise devam ediyor.