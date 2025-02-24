Antalya'da oto galericiler, Otonomi'de toplanacak

Antalya'da oto galericileri ve bağlı sektörleri tek çatı altında toplamak amacıyla Otonomi Antalya projesi hayata geçiriliyor.

Otonomi Antalya Genel Müdürü Seyit Coşkun, yaptığı açıklamada, 850 bağımsız bölüm ve 3 ana etaptan oluşacak bir kompleksi kente kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Aksu ilçesinde başlayan projenin 118 dükkandan oluşan ilk etabının bu yıl nisanda sahiplerine teslim edileceğini anlatan Coşkun, "400 dönümlük alana inşa ettiğimiz projemizde oto galerilerin ve bağlı sektörlerin yanı sıra sanayi caddesi, mobilyacılar caddesi ve gastronomi caddesi de yer alacak. 250 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen Otonomi Antalya, şehrin gelişimine katma değer sağlarken, 3 bin kişiye de istihdam olanağı sunacak." ifadesini kullandı.

Kompleksin havalimanına 6,5 kilometre, şehir merkezine 16 kilometre ve otogara da 21 kilometre mesafede olduğunu aktaran Coşkun, Türkiye'nin dört bir yanından otomobil almak için gelenlerin ilk adresi olacağını bildirdi.

Komplekste oto galericilerin yanı sıra noter, banka şubesi, oto ekspertiz, oto bakım, yedek parça, sigorta, oto kuaför, oto fotoğraf stüdyosu, yakıt ve enerji istasyonları, açık ve kapalı otoparkların da olacağını anlatan Coşkun, restoran, kafe ve dinlenme alanları gibi sosyal donatıların da yer alacağını belirtti.

Projenin Antalya'daki şehir içi trafik sorununu da azaltacağına inandıklarını ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Şehir içinde dağınık halde bulunan motorlu araç satıcılarını tek çatı altında toplamış olacağız. Bilindiği gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ruhsat yönetmeliği doğrultusunda oto alım satımı yapan işletmelerin şehir içinde ve konut altlarında ruhsat alabilmesi ve faaliyet göstermeleri mümkün değil. Otonomi Antalya ile motorlu araç satıcılarının şehrin dışına taşınmasına yönelik ciddi bir adım atılmış olacak ve esnafların yıllardır süregelen yer bulamama sorunu da çözülecek."