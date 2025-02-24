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        GÜNCELLEME - Antalya'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:24 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:56
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        GÜNCELLEME - Antalya'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı.

        Hurma Mahallesi'nde 4 metre derinliğinde açılan kanalizasyon çukurundaki çalışmalar esnasında göçük oluştu. İşçilerden Eyüp T. (32) göçük altında kaldı.

        Ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

        Sadece baş kısmı toprak üzerinde kalan işçi, sağlık ekiplerince oksijen tüpüne bağlandı.

        Ekiplerin ve arkadaşlarının konuşarak bilincini açık tutmaya çalıştığı işçi, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Eyüp T'nin bilincinin açık olduğu gözlemlendi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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