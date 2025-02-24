Göçükte boynuna kadar toprak altında kalan işçi, 2 saatte kurtarıldı

ANTALYA'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 4 metre derinlikte boynuna kadar toprak altında kalan Eyüp Taşlı (33), ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Boğaçay Caddesi üzerinde 'Küçükdağ' olarak bilinen bölgede meydana geldi. Kanalizasyon borularının yerleştirildiği kanalda yapılan çalışma sırasında göçük oldu. İşçilerden Eyüp Taşlı, 4 metre derinlikte, boynuna kadar toprak altında kaldı, yanındaki arkadaşı ise son anda kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bu sırada iki arkadaşı, Eyüp Taşlı'nın yanına inerek, rahat nefes alabilmesi için yüzü ve boynundaki toprakları temizleyip, sakinleştirmeye çalıştı. Gelen AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaparken, sağlık ekibi de Taşlı'ya oksijen desteği verdi. Bu sırada olayı haber alıp gelen bir arkadaşı, Eyüp Taşlı'yı görünce sinir krizi geçirdi. Taşlı'nın arkadaşı, ekipler tarafından sakinleştirildi.

Ekipler, 2 saatlik çalışma sonunda bir bacağını toprak altından çıkardıkları Taşlı'yı bağlanan halatla kurtarıp, güvenli noktaya aldı. Daha sonra sedyeye alınan Eyüp Taşlı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.