Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Göçükte boynuna kadar toprak altında kalan işçi, 2 saatte kurtarıldı

        ANTALYA'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 4 metre derinlikte boynuna kadar toprak altında kalan Eyüp Taşlı (33), ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göçükte boynuna kadar toprak altında kalan işçi, 2 saatte kurtarıldı
        ABONE OL

        ANTALYA'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 4 metre derinlikte boynuna kadar toprak altında kalan Eyüp Taşlı (33), ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Boğaçay Caddesi üzerinde 'Küçükdağ' olarak bilinen bölgede meydana geldi. Kanalizasyon borularının yerleştirildiği kanalda yapılan çalışma sırasında göçük oldu. İşçilerden Eyüp Taşlı, 4 metre derinlikte, boynuna kadar toprak altında kaldı, yanındaki arkadaşı ise son anda kurtuldu.

        İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Bu sırada iki arkadaşı, Eyüp Taşlı'nın yanına inerek, rahat nefes alabilmesi için yüzü ve boynundaki toprakları temizleyip, sakinleştirmeye çalıştı. Gelen AFAD ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaparken, sağlık ekibi de Taşlı'ya oksijen desteği verdi. Bu sırada olayı haber alıp gelen bir arkadaşı, Eyüp Taşlı'yı görünce sinir krizi geçirdi. Taşlı'nın arkadaşı, ekipler tarafından sakinleştirildi.

        Ekipler, 2 saatlik çalışma sonunda bir bacağını toprak altından çıkardıkları Taşlı'yı bağlanan halatla kurtarıp, güvenli noktaya aldı. Daha sonra sedyeye alınan Eyüp Taşlı, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        Restoranda rehine krizi çözüldü! Ortağını öldürdü!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        Çorbacı kan gölüne döndü! 'Yan baktın' cinayeti!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        'Maydonoz' soruşturmasını çalışanın ihbarı başlatmış!
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Tarihin en pahalı derbisi!
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide goller yabancılardan!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Sürekli üşüme hissi farklı hastalıkların habercisi olabilir!
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        Hava kirliliği uyarısı! "Ömrü 2-3 yıl kısaltıyor"
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!
        Padişah hastalığı olarak biliniyor!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Antalya'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kala...
        GÜNCELLEME - Antalya'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kala...
        Antalya'da çöpler elektriğe dönüştürülüyor
        Antalya'da çöpler elektriğe dönüştürülüyor
        Antalya'da kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı
        Antalya'da kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı
        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" başladı
        Antalya'da "Güney Kariyer Fuarı" başladı
        Antalya DOB "Operadaki Türk Karakterleri" konseri verecek
        Antalya DOB "Operadaki Türk Karakterleri" konseri verecek
        '20-24 yaş arası işsizlik oranı yüzde 16,2'ye düştü'
        '20-24 yaş arası işsizlik oranı yüzde 16,2'ye düştü'