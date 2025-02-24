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        Eski eşinin benzin dökerek yaktığı Pınar, babasından oğluna sahip çıkmasını istemiş

        ANTALYA'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer'in (42) üzerine benzin döküp ateşe vererek öldürdüğü eski eşi Pınar Zorlu'nun (36) babası Ramazan Zorlu, kızının ölmeden önce kendisine 'Oğluma sahip çık' dediğini, torununun yaşananları önceden tahmin ettiğini anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 24.02.2025 - 16:55
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        Eski eşinin benzin dökerek yaktığı Pınar, babasından oğluna sahip çıkmasını istemiş
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        ANTALYA'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer'in (42) üzerine benzin döküp ateşe vererek öldürdüğü eski eşi Pınar Zorlu'nun (36) babası Ramazan Zorlu, kızının ölmeden önce kendisine 'Oğluma sahip çık' dediğini, torununun yaşananları önceden tahmin ettiğini anlattı.

        Olay, 31 Aralık 2024 günü saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet tamircisi Gürhan Üzer, 11 Aralık'ta boşandığı Pınar Zorlu'yu takip ederek çalıştığı iş yerine gitti. Motosikletini iş yerinin yakınına bırakan Üzer, Zorlu'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Üzer, yanında getirdiği benzin dolu kovayı Zorlu'nun üzerine döktü. Üzer, kaçmaya çalışan kadını yakalayıp, elindeki çakmağı ateşledi. Şüpheli kaçarken, vücudu alev alan kadına, çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Zorlu, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        ESKİ EŞİNİN YANINA GİDERKEN İSTASYONDAN 1 KOVA BENZİN ALDI

        Kadına ait ayakkabı, yanan montu ve benzinin konulduğu kova delil olarak toplanırken, polis şüpheliyi 1 saat içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan Gürhan Üzer, Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Gürhan Üzer, ilk ifadesinde, "Eski eşim boşandıktan sonra tavırları değişti. Bana çocuğumu göstermiyordu. Bundan dolayı da bugün sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Gitmeden önce de akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu ama sabah aklıma geldi. Bir süre konuşmaya çalıştım ama tartışınca olayı gerçekleştirdim" dedi. Üzer, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; Antalya Şehir Hastanesi'nde 20 günlük tedavisi süren Pınar Zorlu 19 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Pınar Zorlu'nun, eski eşi Gürhan Üzer hakkında daha önce 3-4 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı kaydedildi.

        İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

        Gürhan Üzer hakkında Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması, bugün görüldü. Duruşmayı Pınar Zorlu'nun ailesi, kadın hakları savunucuları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri ve baro üyesi birçok avukat takip etti. İddianamede, Gürhan Üzer'in saldırıyı önceden planladığı, maktulü 'canavarca hisle' eziyet çektirerek öldürdüğü belirtilerek, en üst sınırdan cezalandırılması talep edildi. Sanık Gürhan Üzer, sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmadı.

        'DEDİĞİNİ YAPTI MI'

        Duruşmada dinlenen Pınar Zorlu'nun babası Ramazan Zorlu, olay günü kızının kendisini arayarak Gürhan Üzer'i iş yerinin önünde gördüğünü söylediğini, olay yerine ulaştığında kızının hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini belirtti. Ramazan Zorlu, hastanenin yanık odasında görüştüğü kızının kendisine 'Oğluma sahip çık' dediğini kaydetti. Olay günü okuldan almaya gittiği torununun "Beni neden erken aldın" dediğini aktaran Zorlu, "Annenle baban her zamanki gibi küçük bir tartışma yaşadı" dediğini, torununun "Dediğini yaptı mı?" diye sorduğunu anlattı. Ramazan Zorlu, torununun, babasının annesini daha önce yakmakla tehdit ettiğini bildiğini söyledi. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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