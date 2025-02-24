İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

HAFTANIN MAÇLARI BELİRLENDİ

İşte HT Spor'da bu hafta yayınlanacak olan 7 maç:

1 Mart Cumartesi

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00: Karşıyaka - Düzce Cam Düzcespor (HT Spor TV)

2 Mart Pazar

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

14.00: Motolux 68 Aksarayspor - Menemen Futbol Kulübü (HT Spor YouTube)

14.00: Bucaspor 1928 - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 1. Grup

14.00: Artvin Hopaspor - Ergene Velimeşe Spor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 2. Grup

14.00: Uşak Spor A.Ş. - Türk Metal 1963 Spor (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 3. Grup

14.00: Osmaniyespor Futbol Kulübü - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü (HT Spor YouTube)

Nesine 3. Lig 4. Grup

14.00: Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü - Mardin 1969 Spor (HT Spor TV)

2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.