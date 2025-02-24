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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları - Futbol Haberleri

        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Nesine 2. Lig 25. hafta müsabakaları ile Nesine 3. Lig 22. hafta müsabakaları arasından HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak 7 maç belirlendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 19:43 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:44
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        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
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        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in HT Spor'da futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşması imzalandı. HT Spor, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'in yayın haklarına 2025 yılının Haziran ayına kadar sahip olacak ve iki ligin sezon sonuna kadar oynanacak maçları HT Spor tarafından yayınlanacak.

        HAFTANIN MAÇLARI BELİRLENDİ

        İşte HT Spor'da bu hafta yayınlanacak olan 7 maç:

        1 Mart Cumartesi

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        14.00: Karşıyaka - Düzce Cam Düzcespor (HT Spor TV)

        2 Mart Pazar

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup

        14.00: Motolux 68 Aksarayspor - Menemen Futbol Kulübü (HT Spor YouTube)

        14.00: Bucaspor 1928 - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 1. Grup

        14.00: Artvin Hopaspor - Ergene Velimeşe Spor (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 2. Grup

        14.00: Uşak Spor A.Ş. - Türk Metal 1963 Spor (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 3. Grup

        14.00: Osmaniyespor Futbol Kulübü - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü (HT Spor YouTube)

        Nesine 3. Lig 4. Grup

        14.00: Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü - Mardin 1969 Spor (HT Spor TV)

        2. VE 3. LİG HEYECANI HTSPOR'DA

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre Nesine 2. Lig'den 2 maç, Nesine 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçiliyor. Bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

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